Der Pfarrverband lebt - und klebt!

30.04.2018, 19:08 Uhr

Das neue Stickeralbum lädt zum Kennenlernen der Pfarren ein

ABTENAU. "Das Leben gleicht einem Stickeralbum, das nach und nach mit Gottes Hilfe mit schönen und interessanten Inhalten gefüllt wird." P. Virgil Steindlmüller, Leiter des Pfarrverbandes Lammertal, hat am vergangenen Sonntag beim Familiengottesdienst das neue Sticker-Sammelalbum vorgestellt, das beim anschließenden Familienfest am Marktplatz erstmals ausgegeben wurde. Für die Stickermotive haben sich Jungscharkinder und Ministranten des Pfarrverbandes im Vorfeld auf die Suche gemacht, um die Besonderheiten jeder Lammertaler Pfarre aufzuspüren. Diese sind nun als Sticker gratis und ab sofort bei Gottesdiensten, in der Sakristei oder in den Pfarrämtern des Lammertales erhältlich.

Kirche einmal mit Kinderaugen sehen

Termine für Pickerl-Tauschbörsen

"Die Bienen hab ich gemalt", erklärt Emelie stolz und ihre Freundin Elina zeigt mir die lustige Sonne, die sie für das neue Stickeralbum des Pfarrverbandes gezeichnet hat. Die beiden sind zwei der Jungscharkinder, die gemeinsam mit Helfern und der Katholischen Jungschar das ansprechende Heft erarbeitet haben. Wie Kinder Kirche erleben und sehen, wird in diesem Album interessant dargestellt. Und das Beste daran? "Dass wir Kinder entscheiden durften, wie das Heft wird, wir haben das alles selber gemacht!"beim Pfarr-Frühschoppen am 1. Julibeim Annafest am 29. Julibeim Erntedankfest am 30. Septemberbeim Familiengottesdienst (Termin wird noch bekannt gegeben)beim Erntedankfest am 16. Septembernach der Erstkommunion am 1. Maibei der Familienmaiandacht am 4. Maibei allen Gottesdienstenin den Jungscharstundenbeim Familiengottesdienst am 13. Mai und 17. Juni