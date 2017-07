Ein Engel on tour

16.07.2017, 16:30 Uhr

Das EL-Theater Hallein nahm das Stück "Ein Engel kommt nach Babylon" wieder auf und reiste damit über die Laienbühnen Salzburgs.

HALLEIN (ira). Nach dem Erfolg dieses Stücks von Dürrenmatt im Vorjahr, führte die Schauspielgruppe EL-Theater es diesen Sommer erneut auf - nur diesmal nicht auf ihrer gewohnten Bühne in der Schaitbergkirche in Hallein; dort hielten sie am 28.06 nur die Generalprobe ab. Sie gingen damit auf Wanderschaft und spielten es vor einem neuen Publikum in Oberndorf, Hendorf, Liefering und Thalgau. Die Initiative dazu war von den Schauspielern selbst gekommen und sie hatten auch die Spielstätten ausfindig gemacht. Auch, wenn der Inhalt des Stückes nicht leicht zu fassen ist, kam die Darbietung doch überall gut an.