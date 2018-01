Einbruchsserie in Kuchl

08.01.2018, 16:19 Uhr

Presseaussendung der Polizei Salzburg

In der Nacht von 7. auf 8. Jänner 2018 begingen Unbekannte mehrere Einbrüche in Kuchl. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.Die Täter stahlen einen Akku- und einen Holzbohrer aus zwei Geräteschuppen. Kurz darauf scheiterten sie am Versuch, durch ein Fenster in ein ein Wohnhaus zu gelangen, woraufhin sie in das Wohnzimmer des Nachbarhauses eindrangen. Von dort flüchteten sie ohne Beute. Danach schlugen die Diebe eine Seitenscheibe eines abgestellten Autos ein und nahmen eine sich darin befindende Geldtasche mit, in der sich nur wenig Bargeld befand.