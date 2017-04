Feier für die Hospiz-Initiative

20.04.2017, 02:30 Uhr



Immer ein offenes Ohr

Ihre Tätigkeit ist oftmals belastend für die Psyche: "Die Patienten reden mit mir über alles, es gab Fälle wo mir Tränen in den Augen standen", berichtet die Hauptamtliche. Seit 2011 ist sie Einsatzleiterin. "Wenn meine Mitarbeiter reden wollen, bin ich immer für sie da, egal ob das am Sonntag ist", versichert sie. Sie selbst wurde durch die Hospizausbildung sehr gut auf den Beruf vorbereitet.Die schönen Momente geben Rettenbacher Kraft: "Wenn ich den Patienten zuhöre und sie sich freuen, wenn sie trotz schwerer Krankheit lächeln, dann bedeutet mir das viel."



"Super Team"

Seit der Gründung wurden von den ehrenamtlichen Hospiz-Begleitern etwa 21.500 Stunden geleistet. "Ich habe ein super Team", betont Rettenbacher. Zum 15-jährigen Geburtstag wird am 20. April eine Feier im Gasthof Angerer in Oberalm veranstaltet. Im Fokus steht die Ehrung der Ehrenamtlichen, der Einsatz soll gewürdigt werden. Das sind freiwillige Stunden, mein Team ist ein Traum. "Das ist einfach eine schöne Aufmerksamkeit", so Birgit Rettenbacher. Beim Festakt und dem Theaterstück "Ich erinnere mich genau" wird das Beisammensein genossen und unter anderem über die letzten 15 Jahre gesprochen.