Fit&Bewegt durch die Adneter Marmorbrüche

13.05.2017, 21:41 Uhr

Es rührt sich was in Adnet. Bürgermeister Wolfgang Auer gab den BB einen Einblick.

Adnet:Das zehnte Jahr ist Bürgermeister Wolfgang Auer in Adnet im Amt und es bewegt und rührt sich einiges in der Marmorgemeinde. Und Marmor ist auch schon das Stichwort und auch qausi das Markenzeichen von Adnet. Jahrelang wurde seitens der Gemeinde und vieler weiterer Verantwortlichen Pläne zur weiteren und nachhaltigen Nutzung der Marmorbrüche geschmiedet und nun wurden all die Pläne auch in die Tat umgesetzt. Mit einem Kostenaufwand von 300.000 Euro wurde in den Adneter Marmorbrüchen der neue „Marmorweg“ errichtet, welcher am 14. Mai feierlich eröffnet wurde. Die gesamte Gemeinde zog an einem Strang und schuf für Einheimische aber auch Touristen diesen einzigartigen Erlebnisweg „Marmor“. Mit einer Länge von 3,5 Kilometer und insgesamt 13 Stationen trifft der Name „fit&bewegt“ genau ins Schwarze. Geschick, Fitness und Konzentration sind gefragt, und als Belohnung geht es danach zur Kneipp-Station.

Weitere große Projekte der Gemeinde stehen kurz vor der Fertigstellung, wie die beiden Hochwasserschutzbauten Seidenau und Spumbach. Noch im Jahr 2017 werden die Bauarbeiten abgeschlossen sein. „Die Salzburg“ und die „Salzburg Wohnbau“ errichten in Adnet insgesamt 18 Wohnungen, wo die Fertigstellung 2017/18 geplant ist. Aber nicht nur Positives läßt den Bürgermeister Auer erfreuen. Kopfzerbrechen beschert Wolfgang Auer die Kinderbetreuung im Ort. Noch nie in der Geschichte Adnets gab es eine Warteliste für Kinderbetreuungsplätze, nun gibt es eine. Aber auch hier hat Wolfgang Auer schon gehandelt. Es gibt Kooperationen mit Nachbargemeinden um die Betreuung gewährleisten zu können. Nicht nur Adnet kämpft mit diesem plötzlich auftretenden Phänomen, auch andere Gemeinde berichten über mehr Anmeldungen als Plätze zur Verfügung stehen. Weiters steht am 17. Juli ein wichtiger Termin ins Haus. Es geht zur Berufungsverhandlung wegen der geplanten 380KV Leitung durch Adnet, aber hierbei sieht man sich zuversichtlich, dass der Bau der Leitung abgewiesen wird.Wohl das Highlight des Jahres 2017 steigt am 19. Mai in und rund um Adnet. Die Alarmübung „Hilfe aus der Luft“, die größte je stattgefunden Übung in der Geschichte, seit bestehen der Luftfahrt, mit ca. 250 Soldaten, 20 Räderfahrzeugen und 18 Luftfahrzeugen, werden die Gemeinde am Fuße des Schlenkens erbeben lassen. Die Übung beginnt um ca. 12:30 und wird bis ca. 15:30 andauern. Um 17:00 gibt es dann noch eine Informations- und Leistungsschau des Österreichischen Bundesheeres im Bereich des Sportplatzes wo man alle Gerätschaften hautnah besichtigen kann. Für das Leibliche Wohl mit Kostproben aus der Feldküche wird bestens gesorgt werden. Wolfgang Auer ist sichtlich stolz auf die Bürger und seine Gemeinde Adnet.