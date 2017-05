Floriani-Übung der FF Abtenau bei 2F Leuchten

09.05.2017, 08:52 Uhr

Üben für den Ernstfall

Um 19.30 Uhr wurde der Löschzug Voglau alarmiert. Kurz nach der Alarmierung ließ der Übungsleiter LZ Kdt. BI Markus Putz Alarmstufe 2 auslösen und somit wurde auch die FF Abtenau alarmiert. Da sich der „Brand“ rasch ausbreitete, wurden nach kurzer Zeit noch die FF Scheffau und die FF Rußbach angefordert. Die Feuerwehren brachten in Summe 4 Pumpen an der nahen Lammer in Stellung die mit mehreren Zubringerleitungen die Tanklöschfahrzeuge mit Löschwasser versorgten. 4 Atemschutztrupps retteten mit Hilfe von Wärmebildkameras 8 Personen aus dem verrauchten Gebäude.

Übung erfolgreich

Für die Koordination und Überwachung der ATS Trupps richtete die Feuerwehr einen ATS Sammelplatz ein. Für die Löscharbeiten am Dach wurden zwei 14m Schiebeleitern in Stellung gebracht. Nachdem der „Brand“ mit drei Wasserwerfern, dem Monitor der Drehleiter Abtenau sowie mehreren B- und C- und HD-Rohren erfolgreich bekämpft war, konnte der Übungsleiter den Befehl „Wasser halt, Übungsziel erreicht“ geben.Bei der anschließenden Übungsbesprechung erwähnte BI Markus Putz, dass es für den Übungsleiter eine Herausforderung ist, eine so große Übung zu leiten und zu koordinieren.