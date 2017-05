Florianifeier der Freiwilligen Feuerwehr Kuchl

09.05.2017, 09:13 Uhr

Keine Nachwuchssorgen bei der Kuchler Feuerwehr und hohe Auszeichnung für Bürgermeister Wimmer Andreas.

Rückblick

KUCHL (tru). 130 Feuerwehrmitglieder der Hauptwache Kuchl und vom Löschzug Jadorf waren mit Ehrengästen und der Musikkapelle Kuchl am Feiern.Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder konnte zusammen mit Pfarrer Gerhard Mühlthaler die hl. Messe gefeiert werden.Nach einem kurzen Rückblick über das vergangene Jahr 2016, mit 171 Einsätzen - 121 Übungen und Schulungen - 62 Lehrgangsbesuchen und vielen sonstigen Ausrückungen und einem Aufwand von 110 Stunden pro Mitglied (insgesamt: 199 aktive, nichtaktive und Feuerwehrjugendmitglieder) - konnte Ortsfeuerwehrkommandant ABI Rupert Unterwurzacher gleich acht neue Mitglieder in die Feuerwehrjugend Kuchl aufnehmen und ebenfalls acht Mitglieder als Feuerwehrmänner angeloben.

Auszeichnungen

Es folgten Beförderungen und Auszeichnungen für langjährige und verdiente Mitglieder. Eine besondere Ehre und Freude war die hohe Auszeichnung von Bürgermeister Wimmer Andreas mit dem Ehrenzeichen des Salzburger Landesfeuerwehrverbandes 2. Stufe.