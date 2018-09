Freundschaft kennt keine Ländergrenzen

12.09.2018, 11:04 Uhr

Junge Flüchtlinge brauchen auch emotionale Unterstützung

Projekt "open.heart"

Wenn minderjährigen Asylwerbern die Flucht aus dem Kriegsgebiet geglückt ist, beginnt die Herausforderung erst. Was könnte diese Jugendlichen beim Start in ein neues Leben besser unterstützen, als neue Freundschaften und der Rückhalt einer Familie?"Wir sind immer auf der Suche nach Leuten, die Interesse an anderen Kulturen haben, gut mit Kindern umgehen können und mindestens einmal in der Woche ihre Zeit teilen wollen.", so Projektleiterin Manuela Geimer der open.heart-Initiative der Kinder- und Jugendanwaltschaft (kija). Emotionale Unterstützung ist für Jugendliche besonders wichtig. Die erhalten die jungen Flüchtlinge von ehrenamtlichen Paten, die sie in ihr Leben miteinbeziehen. In Reflexionsrunden können sich Mentoren untereinander austauschen und ihre Erfahrungen teilen.

Zeit ist wichtiger als Geld

Mentor werden

Pate für einen Flüchtling zu werden bedeutet nicht in erster Linie, ihn finanziell zu unterstützen. Vielmehr steht die gemeinsame Zeit im Vordergrund. So kann der Neuankömmling am besten in die heimische Kultur eintauchen und fühlt sich nicht so einsam. Mario Wagner, Pate des Afghanischen Jugendlichen Amir, hat bereits die Sportaffinität seines Schützlings erkannt. "Beim Bouldern ist er besonders talentiert.", erzählt der Mentor. Außerdem freut ihn, dass sich seine Familie und der Flüchtling so gut verstehen. "Mein Sohn sieht Amir bereits als großen Bruder." Mittlerweile ist Amir seit zweieinhalb Jahren Teil der Familie und hat sich in dieser Zeit toll entwickelt. "Meine Familie und ich sind sehr stolz auf Amir. Er hat seinen Schulabschluss gemacht, einen positiven Asylbescheid erhalten und den Führerschein bestanden. Jetzt arbeitet er als Elektriker und besucht die Abend HTL – sein Fleiß ist kaum zu bändigen.", erzählt der Mario voller Freude.Am 2. Oktober findet um 18 Uhr in der kija Salzburg in der Gstättengasse 10 ein Infoabend für alle Interessierten statt. Die kostenlose Ausbildung für ehrenamtliche Mentoren beginnt am 24. Oktober. Alle Kurse sind auf sechs Abende bis Ende November aufgeteilt. Genaueres erfahren Sie schon vorab auf www.kija-sbg.at