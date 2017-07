Fritz Egger zu Gast bei den Festspielen auf der Burg Golling

GOLLING. Der Schauspieler und Kabarettist, Fritz Egger ist am 27. Juli ab 20.00 Uhr zu Gast bei den Festspielen auf der Burg Golling.Sein Debüt bei den Salzburger Festspielen gab Fritz Egger 1993 in Shakespeares “Coriolan”. Weiterhin war er zu sehen in Peter Steins Inszenierungen von Shakespeares “Antonius und Cleopatra” (1994 und 1995) und Ferdinand Raimunds “Der Alpenkönig und der Menschenfeind” (1996 und 1997). Seit Sommer 2013 steht Fritz Egger als Schuldknecht in der Jedermann-Inszenierung auf der Bühne.Eine detaillierte Programmübersicht der weiteren Veranstaltungn auf der Burg finden Sie hier