Gelungene Hochwasserschutz-Übung in Hallein

25.04.2017, 19:14 Uhr

"Die Übung kann daher als gelungen und aufschlussreich für kommende Hochwasserereignisse bezeichnet werden", betonte Landesrat Dipl.-Ing. Dr.im Anschluss an die Übung.Halleins Bürgermeisterhob das hervorragende Zusammenspiel von Feuerwehr, Wirtschaftshof und Reinhalteverband in Hallein und die "exzellente Vorbereitung und Durchführung der Übung" unter dem Einsatzleiter, Ortsfeuerwehrkommandant BR, und Ing.vom Städtischen Wirtschaftshof hervor. "Bei so viel Professionalität sind alle für einen Ernstfall bestens gerüstet", so der Bürgermeister.Die Einsatzmannschaft setzte sich aus 15 Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Hallein, neun Mitarbeitern des Wirtschaftshofs Hallein und sieben Mitarbeitern des Reinhalteverbandes Tennengau Nord zusammen. Ein großer Erfahrungsgewinn war der zeitliche Ablauf für das einsatz-taktische Vorgehen. Die in der Betriebsvorschrift festgelegten Abläufe wurden insgesamt gut gemeistert. Feuerwehr, Wirtschaftshof und Reinhalteverband werden die Abläufe intern noch evaluieren. Die Ergebnisse tragen zur kontinuierlichen Verbesserung des Prozesses bei.Fast alle Übungsziele wurden sehr gut oder gut erreicht. Dazu zählen die Lieferung und Inbetriebnahme der Stromaggregate, die Schließung der mobilen Hochwasserschutzelemente, das Schließen der Schieber und das Setzen der Tauchpumpen. Lediglich beim Aufstellen der Verkehrszeichen gibt es leichtes Verbesserungspotenzial. Bei der Übung waren nicht alle Verkehrszeichen an Ort und Stelle verfügbar. Ein weiteres Problem war, dass parkende Autos als Hindernisse im Weg standen. 170425_55 (grs/)