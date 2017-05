Gollinger serviert Perfektion auf den Tellern

10.05.2017, 04:00 Uhr

Aaron Priewasser aus Golling ist mehr als ein junger, dynamischer Gastronom in Hallein.

Dass du mit der Genusskrämerei ein peppiges Lokal in Hallein hast, wissen viele, aber wer bist du eigentlich?Aaron Priewasser: Grobe Frage ist das. Grundsätzlich ein offener Mensch, der viel Spaß am Genuss hat und viel Spaß hat anderen Menschen einen Genuss zu bereiten und ich habe das Glück, dass in meiner Umgebung so ausleben zu können. Mit Sicherheit sehr ambitioniert und fokussiert auf meine Ziele. Ein bisschen Workaholic sein gehört dazu.

Gastronomie, hineingeboren oder hineingewachsen?Beides eigentlich. Meine Mutter ist Köchin, mein Vater Konditor. Eigentlich bin ich auf Umwegen ins Gastgewerbe gekommen. Geplant war das nicht. Mit 14 Jahren hatte ich kurzzeitig den Plan Koch zu werden. Und seit zwei Jahren bin ich jetzt in Hallein. Seit einem Jahr selbstständig mit der Genusskrämerei.Deine Lieblingsbeschäftigung im Betrieb?Kaffee und Patisserie, damit beschäftige ich mich am liebsten. Es macht mir viel Spaß, mich ästhetisch zu betätigen. Akkurat arbeiten tu ich gerne und ich bin perfektionistisch veranlagt, das braucht man hier.Du zauberst Süßes? Worauf legst du wert?Ich will mich abheben durch meine Tarterie, konzentriere mich ganz auf die französisch inspirierten Mehlspeisen. Meine Rezepte sind zusammengeschnorrt von Bekannten und von meinem Vater.Und in der Freizeit - gibt es die für dich?Wenig, wenn es sich ausgeht, gehe ich laufen oder fahre mit dem Rennrad. Zum Abschalten brauche ich gutes Essen und ein Glas Wein. Am liebsten einen kräftigen Rotwein - Blaufränkischen.Die Arbeit derzeit scheint nicht zu reichen, oder warum wirst du die alte Post gegenüber anmieten?Es kam eigentlich aus der Not heraus dazu, weil es in den Produktionsräumen eng wird. Wir bauen drüben eine neue Küche zusammen, auch für unser Catering. Das Catering ist zudem etwas was wir machen.Interview Trisha Rufinatscha