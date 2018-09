Grünschnitt-Abholaktion zum Herbstbeginn

14.09.2018, 14:55 Uhr

Vom 17. September bis zum 18. Oktober 2018 können Sie Ihren Schnittabfall kostengünstig loswerden

Das wird entsorgt

Die Stadt Hallein bietet die Entsorgung von Grünschnitt ab Haus als kommunale Dienstleistung an. Interessierte Bürger sollen sich bitte beim städtischen Wirtschaftshof melden. Für diese Angelegenheit zuständig sind Adolf Aschauer und Gottfried Schörghofer – erreichbar unter der Nummer 06245 8988 mit der Durchwahl 316 sowie 323.Abgeholt wird ausschließlich Grünschnitt (keine Wurzelstöcke) in haushaltsüblichen Mengen, also maximal fünf Kubikmeter. Die Kosten für die Abholung betragen neun Euro pro halbe Stunde.

So funktioniert die Abholung reibungslos