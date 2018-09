"Hairstyle-Profis" zeigten ihr Können in Hallein

14.09.2018, 16:27 Uhr

Die Modeschule Hallein empfing 70 neuen Hairstylingschüler: Beachtliches Anfängertalent traf auf Profiwissen.

HALLEIN. Mit einem Erlebnistag starteten die diesjährigen ersten Klassen der Höheren Lehranstalt für Hairstyling, Visagistik und Maskenbildnerei ihre fünfjährige Ausbildung. Die knapp 70 neuen Hairstylingschüler durchliefen fünf verschiedene Workshops rund um die Themen Hairstyling, Trendforschung und Makeup. Ziel ist es den neuen Schülern einen Einblick in ihre gewählte Berufsausbildung zu gewähren.

Wirtschaft trifft Schule



Ganzheitliche Bildung

Neu und gefragt

Mit von der Partie waren auch zahlreiche Unternehmen aus der Branche, allen voran L’Oréal, Goldwell, label.m, Hairhaus, Schwarzkopf und NYX Make-up, die diese zukunftsorientierte Schulform, die Top-Stylisten und Führungskräfte hervorbringen soll, von Beginn an tatkräftig unterstützen. Ein besonderes Highlight war der Besuch von Bertram Kainzner: „Es ist mir eine Ehre jemand sein zu dürfen, der andere Menschen begeistert. Meine Worte an die angehenden Stylisten: "Be proud of being a hairdresser!“.Was macht diese Ausbildung so einzigartig? Als katholische Privatschule legt die Modeschule Hallein großen Wert auf eine ganzheitliche Bildung, die neben dem Erwerb fachlicher Kompetenzen auch die Persönlichkeitsbildung sowie die soziale Kompetenz betont. Um eine qualitativ hochwertige Fachausbildung zu gewährleisten, wurden Lehrpersonen aus der Praxis gewonnen. „Die Verknüpfung von Theorie und Praxis sowie die Kombination des Friseurhandwerks mit einer Zusatzausbildung in den Bereichen Visagistik und Maskenbildnerei stellen einen zusätzlichen Mehrwert dar. Darüber hinaus wird ausschließlich mit Premiummarken gearbeitet, um dem hohen Qualitätsanspruch Rechnung zu tragen“, betont Fachvorständin Alexandra Scheiber.An der „Höheren Lehranstalt für Hairstyling, Visagistik und Maskenbildnerei“ erwerben die Schüler unter anderem professionelle Kompetenzen, um so als Haar- und Make-up-Artists in der kreativen Welt der Mode tätig zu sein.