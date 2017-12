24.12.2017, 10:47 Uhr

Nach einer Ausseinandersetzung wurde ein 26-jähriger mit blutender Wunde ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.

HALLEIN. Zwei einheimische Lokalbesucher gerieten in einem Nachtlokal in einen heftigen Streit. Der 24-jährige nahm ein Getränkeglas von der Bar und war es seinem 26-jährigem Kontrahenten an den Kopf. Mit einer blutenden Wunde wurde der Verletzte mit der Rettung in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.