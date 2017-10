Halleiner Figurentheatertage

Vom 21. bis 23. Oktober 2017 finden in Hallein zum ersten Mal Figurentheatertage statt um Kindern und Erwachsenen die Vielfalt dieser besonderen Theaterform zu präsentieren.

Am Vormittag und Nachmittag läuft ein Programm für Kinder und Familien, am Abend können sich Erwachsene in den poetischen Welten des Figurentheaters verzaubern lassen.



Sa, 21.10. 10:00 Uhr Figurentheater - Workshop „Aller Hand“

21.10. 19:00 Uhr „König Hupf“ und 19:30 Uhr „Gottlieb es brennt“

So 22.10. 16:00 Uhr Familienvorstellung „Kasperl geht fischen“

Mo, 23.10. 10:00 Uhr Kindergarten- und Schulvorstellung „Kasperl geht fischen“