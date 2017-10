Halleiner Kammerorchester & Solisten unter der Leitung von Kai Röhrig

Im Rahmen des Jahresprogramms Musik präsentiert das SUDHAUS Hallein ein Konzert der besonderen Art. Das Halleiner Kammerorchester wird unter der Leitung des deutschen Dirigenten Kai Röhrig mit den Solisten Ivan Mancinelli (Marimba) und Christina Schorn-Mancinelli (Gitarre) wieder ein außergewönliches Programm präsentieren. Kai Röhring ist Professor und musikalischer Leiter der Opernklasse an der Universität Mozarteum Salzburg.

Auf dem Programm stehen Werke von Carl Nielsen und Edvard Grieg, darunter auch die berühmte Holberg Suite. Ivan Mancinelli wird Ney Rosauros Concerto Nr.1 für Marimba und Orchester interpretieren.

Das Halleiner Publikum darf allerdings ebenfalls auf eine Uraufführung gespannt sein: Hagar Qim für Gitarre, Marimba und Streichorchester wird am 21. Oktober zum ersten Mal auf die Bühne gebracht. Die Wiener Komponistin Gabriele Proy widmete das Stück den beiden Musikern dank einer Kompositionsförderung der Stadt Wien. Gabriele Proy zu ihrem Werk: „In meinem neuem Doppelkonzert „Hagar Qim“ geht es mir um den kulturellen Austausch und die Bedeutung kulturgeschichtlicher Denkmäler. Die monumentale Tempelanlage Hagar Qim auf Malta sehe ich als Ausgangspunkt für meine neue Komposition. In der Weite der Landschaft mit Blick auf das Meer vermittelt der megalithische Tempel Vergänglichkeit, Wachheit und Würde. Die Wachheit in der Auseinandersetzung mit vergangenen Kulturen vermag in Gegenwart und Zukunft als Brücke für einen offenen und verständnisvollen Austausch der Völker und Kulturen dienen. Gerade die tagesaktuelle Flüchtlingsdramatik unterstreicht die Notwendigkeit eines interkulturellen Dialoges.“