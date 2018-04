24.04.2018, 16:22 Uhr

Bei der Landeskonzertwertung trumpften die Tennengauer mächtig auf.

OBERALM. Anfang April fand in Oberalm die Landeskonzertwertung des Salzburger Blasmusikverbandes statt. 19 Kapellen aus dem ganzen Bundesland stellten sich in der, vom Tennengauer Blasmusikverband organisierten Veranstaltung einer Fachjury. Mit 94,12 Punkten erreichte die Bürgerkorpskapelle der Stadt Hallein die Höchstwertung in der Leistungsklasse C.