Mit "Zusammenbaubar" - Oberalmerin macht sich selbstständig

04.05.2017, 04:00 Uhr

Mit Video



Idee und Umsetzung



Eine Frau, viele Talente

OBERALM (tru). Eigentlich aus einem Problem heraus entstand Stephanie Zillers Idee sich schlussendlich selbstständig zu machen. "Beim Hausbau suchten wir eine geeignete Lampe für das Kinderzimmer", erzählt die Oberalmerin. "Leider waren die im Handel erhältlichen Lampen zu teuer oder qualitativ nicht ideal", sagt die Mutter und Hundebesitzerin. Im Internet gesucht und gefunden, eine Lampe aus Kleiderbügeln.Bei meiner Recherche im Internet ist mit aufgefallen, dass es fertige Produkte und Materialen einzeln zu kaufen gibt, ein Zwischenschritt fehlte", beobachtet die unter anderem aus dem Marketing kommende junge Frau. Hier setzte sie an und gründete "Zusammenbaubar", eine Plattform, wo Kunden eine Box bestellen können, die das nötige zum Bauen liefert. "So kann man einfach und schnell Hundeleinen, Schlüsselanhänger oder eben den Lampenschirm aus Kleiderbügeln bauen", freut sich Ziller. Die Anleitung finden die Kunden auch in der Box oder auf der Facebookseite.Sie können bei schwierigen Fragen aber auch direkt bei Ziller anrufen. Die Bastel-Boxen werden übrigens in verschiedenen Schwierigkeitsstufen aufgeteilt.Angefangen hat die junge Frau im kaufmännischen Bereich, dann zog es sie in die Marktforschung und weiter in die Modebranche ins Marketing. Zwischenzeitlich arbeitet sie im Gastgewerbe. Sie war auch mal in Vorarlberg unterwegs.Jetzt ist sie hauptsächlich Mutter, aber Weiterbildung steht bei ihr ganz oben auf der Liste. "Ich schließe demnächst den Bachelor im KMU-Management und entre preneurship in Puch ab. Auch danach reicht es der Powerfrau noch nicht. "Ich würde gerne weiterstudieren, der Master im Bereich Marketing reizt mich", erzählt die Unternehmerin.