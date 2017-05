Muttertags-Gewinnspiel: Ein cooler Tag mit Mama

11.05.2017, 09:34 Uhr

Noch immer kein passendes Geschenk für deine Mama? Wie wäre es mit einem 4-Gänge-Menü und einem Kabarett-Abend für zwei Personen ... Das gibt es auf der Facebookseite der Bezirksblätter zu gewinnen!

- Ein "Gefällt mir" und eine ehrliche Bewertung (1-5 Sterne) für eure Lieblings-Bezirksblätterseite auf Facebook abgeben: Stadtblatt Salzburg Gerne auch mit genauer Beschreibung, warum euch die Bezirksblätter gefallen.

- Mit ein bisschen Glück nominiert euch unsere Glücksfee und ihr gewinnt folgendes und zwar BEIDES:>> 1 Glas steirischer Muskatteller Frizzante>> Salatteller vom Buffet>> Kürbisrahmsuppe>> Hartlwirt-Schmankerl von der à la carte Speisekarte (Fleisch, Fisch oder Vegetarisch)>> Dessert-Variation mit Erdbeeren* nach telefonischer TerminvereinbarungDer Hartwirt bietet Ihnen steirisch-österreichische Küche, eine große Auswahl am Salatbuffet sowie heimische Wein- & Bierspezialitäten in gemütlich und liebevoll dekorierten Gasträumen. Durchgehend warme Küche, von 11:30 bis 21:30Uhr, kein Ruhetag: www.hartlwirt.at , Tel. 0662 431646>> Zum Inhalt: Die Vollblut-Tussi mit Grips präsentiert ihr neues Programm! Die Deutsch-Perserin ist die Neuentdeckung der deutschen Kabarett-Szene und hat sich mit ihrem ersten Programm „Zwischen Chanel und Che Guevara“ eindeutig zweideutig positioniert. Was Enissa Amani so außergewöhnlich macht ist nicht der Kontrast zwischen iranischem und deutschem Background, sondern der zwischen ihrer sozialistischen Erziehung und den westlichen konsumorientierten Glücksversprechungen. Geboren im Iran, geflüchtet nach Deutschland und angekommen in der Welt widmet sich Enissa Amani den großen Fragen des Lebens: Absätze oder Hauptsätze, Elitepartner.de oder doch lieber Zwangsheirat, Nietzsches Philosophie oder Kim Kardashians Arsch? www.republic.at , Tel. 0662 843448Das Gewinnspiel endet am 13. Mai 2017, um 17.00 Uhr - der Gewinner wird noch am selben Tag schriftlich (über PN) verständigt._____________________________________________________________________________Du möchtest täglich über coole Stories in deinem Bezirk informiert werden? Hier kannst du dich zum kostenlosen Nachrichtendienst der Bezirksblätter Salzburg anmelden, alle Infos dazu gibt's hier: www.meinbezirk.at/1964081