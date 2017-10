Neue Konzertreihe startet mit einem "Bang"

08.10.2017, 22:51 Uhr

Stefanie Boltz (Gesang) und Sven Faller (Kontrabass) beeindruckten mit ihren völlig neuen Interpretationen bekannter Songs, wie 'Nature Boy' oder 'Here comes the Sun', den selbst geschriebenen Liedern und kleinen Anekdoten zwischendurch das Publikum.Die Zwei-Mann-Band spielt laut eigener Aussage seit sechs Jahren in der ungewöhnlichen Kombination Gesang und Kontrabass zusammen und stehen bei einer Münchner Plattenfirma unter Vertrag. Sowohl Stefanie Boltz als auch Sven Faller produzieren auch unabhängig voneinander Musik.In Kooperation mit dem Kulturforum Hallein finden noch zwei weitere Konzerte in diesem Rahmen statt, mit den Salzburg Chamber Solists und Peter Langgartner.