Österreichischer Filmpreis zu Gast in Oberalm – Verena Altenberger präsentierte ihr Kino-Erfolg

20.04.2018, 13:09 Uhr

Heimvorteil: In der Aula der Oberalmer Volksschule fühlte sich die preisgekrönte Schauspielerin, die in Hallein und Oberalm aufgewachsen ist, sichtlich wohl.

Auf ein begeistertes Publikum traf Schauspielerin Verena Altenberger in Oberalm bei der Vorstellung ihres preisgekrönten Kinodebuts: Für die Hauptrolle in "Die beste aller Welten" wurde Verena Altenberger 2017 mit dem Schauspielpreis der Diagonale und als beste Schauspielerin beim Internationalen Filmfestival Moskau ausgezeichnet. Auch der Österreichische Filmpreis 2018 in der Kategorie "Beste Schauspielerin" ging an die gebürtige Pongauerin, die Oberalm und Hallein aufgewachsen ist.

Das Publikum war fasziniert von der persönlichen Begegnung

Altenberger war auf Einladung der "Kulturwerkstatt" in Oberalm zu Gast, um ihr Kinodebüt vorzustellen, das sämtliche wichtigen Newcomer-Preise eingeheimst hat. Zur Story: In dem Langfilm-Debut des gebürtigen Salzburgers Adrian Goiginger verkörpert Altenberger eine heroinsüchtige Mutter, die versucht, ihre Sucht zu überwinden und vor ihrem Sohn zu verbergen, den sie über alles liebt und dem sie die bestmögliche Mutter sein möchte. Nach einer Lesung aus dem Drehbuch berichtete Altenberger dem faszinierten Publikum anhand von Filmausschnitten über die Entstehung des Films und die Besonderheit mit einem Kinder-Darsteller zu arbeiten.