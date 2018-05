ÖVP Hallein klärt Rätsel um Nachfolge auf

04.05.2018, 16:16 Uhr

Bei der Bürgermeisterwahl 2019 in Hallein wird Maximilian Klappacher für die ÖVP antreten.

HALLEIN. Seit Bürgermeister Gerhard Anzengruber (ÖVP) im Jänner 2017 verkündet hatte bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten zu wollen, herrschte Unklarheit über die Nachfolge. Jetzt ist die Entscheidung getroffen: Der bisherige Stadtrat für Raumplanung Maximlian Klappacher steigt 2019 für die Volkspartei ins Rennen. Der Stadtparteivorstand wählte in kürzlich mit absoluter Mehrheit zum Kandidaten. "Mir ist vor allem die Budgetstabilität wichtig", erklärt Klappacher. "Gesunde Finanzen" und ein geordnetes Budget seien ein Garant für die Zukunft. Auch sei es ihm ein Anliegen, mit und nicht gegeneinander zu arbeiten. Vor allem den Zwist der Parteien gegeneinander lehnt Klappacher entschieden ab. Weiters setzt sich Klappacher für das Thema Wohnen ein, für das er auch zuvor im Stadtrat tätig war. "Es freut mich sehr, dass Maximilian Klappacher vom Stadtparteivorstand zum Kandidaten gewählt worden ist. Ich möchte den Beratungen in den Gremien nicht vorgreifen, deshalb bitte ich um Verständnis, dass wir zur gegebenen Zeit weitere Details bekanntgeben werden“ so Bürgermeister Gerhard Anzengruber.