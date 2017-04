Opernpremiere in Hallein - Oper neu erleben

23.04.2017, 12:42 Uhr

Das in Hallein beheimatete El Cimarron Ensemble machte sich seit seiner Formierung 1999 in Europa und den USA einen klangvollen Namen im Bereich der Neuen Musik. Aktuell bringt es dieses ungewöhnliche und innovative Projekt, dem Gedichte der Engländerin Emily Dickinson zu Grunde liegen, erstmals in Österreich auf die Bühne.Sie konnten den international renommierten Bass-Bariton Nickolas Isherwood für diese Aufführung nach Hallein verpflichten, der schon bei den Salzburger Festspielen, Wien Modern, Biennale di Venezia und vielen anderen zahlreichen Festivals große Erfolge feierte.Vito Palumbo ist ein international gefragter und gefeierter junger Komponist aus Italien. So wurde im September 2016 sein Violinkonzert mit dem London Symphonic Orchestra in den Abbey Road Studios aufgenommen und zur Zeit arbeitet er an Aufnahmen seines Klavier Konzertes mit der Deutschen Radio Philharmonie.Regie führt Michel Kerstan, der 1994 - 2000 als Leiter der Jungen Kultur Hallein viele großartige Jugendtheater Projekte inszenierte und auch später seine Stadt-Verbundenheit mit Produktion in Hallein zeigte.Es ist dem Verein SUDHAUS hallein.kultur gelungen, Vito Palumbo nach Hallein einzuladen und für ein einführendes Gespräch vor der Oper - gemeinsam mit Regisseur Michael Kerstan - zu gewinnen. Damit erhält das Publikum spannende, neue Einblicke in die Arbeit eines zeitgenössischen Komponisten und einer Opernproduktion. So kann das Werk mit einem geschärften Blick und offenem Ohr erlebt werden.Datum: Do, 27. April 2017, TheaterObjekt, Davisstraße 7 Hallein, 19:30 Uhr