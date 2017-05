Round Table: Wertvolle (Beziehungs)tipps für Frauen

Über Geld reden zahlt sich aus.

Die Teilnahme ist kostenlos!

Anmeldung erbeten



Welchen Blick auf Geld haben Sie?

Geld ist ein Tabuthema, immer noch. Genug Geld bedeutet in unserer Kultur Sicherheit und Gestaltungsmöglichkeit. Im Märchen werden fleißige Frauen belohnt, die Realität sieht anders aus. Frauen verdienen weniger, es gibt jedoch kein Frauenbenzin oder Frauenmieten. Am Geld kommen wir in unserem Alltag also nicht vorbei.

Wir gehen folgenden Fragen nach: Wie hängen Geld und Liebe zusammen? Welchen Einfluss hat das eine auf das andere? Wie möchte ich bei der Kinderbetreuung unterstützt werden? Welche Variante ist für mich auch hinsichtlich der Altersversorgung die beste? Wie stelle ich mir die Rollenverteilung in meiner Beziehung vor? Vor- und Nachteile Ehe vs. Lebensgemeinschaft. Und: Was hat das alles mit Geld und mir zu tun?

An diesem Abend wollen wir Antworten auf die Fragen finden und einen neuen Blick auf das Thema Geld bekommen.