"Schusterjahrtag" in Kuchl

12.09.2018, 19:02 Uhr

Ein Fest zu Ehren der Lehrabsolventen

"Hoch lebe das Kuchler Gewerbe!", ertönte die Versammlung im Gasthof "Zur goldenen Stiege" am 10. September im Kuchler Ortszentrum für jeden der frischgebackenen Lehrabsolventen. Denn dieser Tag stand ganz im Zeichen der sechs jungen Menschen, die im Rahmen eines Festes von ihren Sünden während der Lehrzeit "freigesprochen" wurden. Der Name "Schusterjahrtag" kommt daher, dass die Feier ursprünglich den Schustergesellen vorbehalten war. Diese Tradition der Kuchler Gewerbezunft ist in ganz Österreich einzigartig. Sie soll das Miteinander stärken und die Gewerbe- sowie Handwerksberufe in der Region fördern.

Das sind die sechs Gesellen

Neuzugänge und Ehrungen

Bedeutung der Gewerbezunft

Den Gesellenbrief erhielten die Friseurinnen Katrin Aschauer und Lisa Hofstadler vom Salon Papagena, der Maurer Florian Höllbacher von Seiwald Bau, der Zimmerer Thomas Lienbacher von der Zimmerei Rupert Siller, der Dachdecker und Spengler Simon Ramsauer von der Dachdeckerei Johann Steger und der Elektrotechniker Sebastian Steinberger von Elektro Unterberger.Als Unternehmer neu in die Zunft aufgenommen wurden Elisabeth Struber vom Matratzenhandel, Kfz-Techniker Reinhard Seidl und Gastronom Pankraz Seiwald.Geehrt wurden außerdem Kfz-Technikermeister Rupert Schnöll, Gastwirt Josef Ramsauer und Tischlermeister Johann Seidl. Tischlermeister Manuel Mitterlechner erhielt im Zuge der Feier seinen Meisterbrief und Rupert Schnöll wurde für 40 Jahre Betriebstreue ausgezeichnet. Der Ehrenring der Zunft ging an Herbert Hartl, einem Mitglied der Zunftobrigkeit. Dieser gehört jetzt auch Schlossermeister Felix Gruber an. Kassenwart Georg Wimmer übergab seine Funktion nach 30 Jahren an Metzgermeister Johann Schnöll.Die Kuchler Gewerbezunft gibt es bereits seit 1522. Heute umfasst sie rund 200 Mitglieder. "An dieser Vereinigung sieht man, wie Tradition und Zusammenhalt Jahrhunderte überdauern können. Gerade in unserer schnelllebigen Zeit ist die Besinnung auf die alten Werte in Wirtschaft und Gesellschaft wichtig. Außerdem ist in Zeiten des Facharbeitermangels eine solide Ausbildung von Lehrlingen und Meistern wichtiger denn je." , erklärt WKS-Bezirksstellenobmann Johann Struber.