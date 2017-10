Schwere Körperverletzung in Salzburg

15.10.2017, 14:15 Uhr

Ebenso wurde ein weiterer an der Auseinandersetzung Beteiligter mit Verletzungen unbestimmten Grades dorthin verbracht. Bei diesem handelt es sich um einen 25-jährigen Flachgauer, welcher mit mindestens zwei weiteren Beteiligten wegen Raufhandels an die Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt wird. Bei dem 20-jährigen Salzburger konnte eine Suchtmittelbeeinträchtigung festgestellt werden. Er wurde nach seiner Festnahme in das Polizeianhaltezentrum Salzburg eingeliefert. Nach Abschluss der Erstermittlungen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der beschuldigte Salzburger auf freien Fuß gesetzt.