Sie sind die Vizeweltmeister

27.04.2018, 08:34 Uhr

Die TMK Annaberg räumte bei der Musikanten Ski-WM ordentlich ab

ANNABERG. Dass aus Annaberg-Lungötz weltbeste Skifahrer kommen, ist wohl hinlänglich bekannt. Diesmal heißen sie aber nicht Hirscher, sondern Oberauer. Bei der Musikanten Ski-WM, die Anfang April in Schladming stattfand, führte kein Weg an ihnen vorbei. Bei über 40 Musikgruppen aus Österreich, Deutschland, Slowenien, der Schweiz und Südtirol trumpften die Annaberger auf der "Hochwurzen 32er" voll auf. Florian Oberauer gelang Platz 4 in seiner Gruppe D, ebenso wie Chris Oberauer in der Gruppe C, Josef Oberauer (Gruppe B) fuhr auf Platz 3, Christian auf Platz 9. In der Mannschaftswertung darf sich die TMK Annaberg nun Musikanten Ski-Vizeweltmeister nennen!