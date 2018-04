Sie spielten für den guten Zweck

27.04.2018, 08:39 Uhr

Die Theatergruppe Puch spendet alljährlich den Erlös der Premiere

PUCH. Seit mittlerweile 41 Jahren wird von der Theatergruppe Puch nun bereits feines, lustiges Bauerntheater gespielt. Auch in diesem Jahr sorgte die nette Truppe mit insgesamt zwölf ausverkauften Aufführungen des Stückes „Leberkäs und Rote Strapse“ von Regina Rösch beim Kirchenwirt für gute Unterhaltung. Das viele Engagement und die spürbare Freude am Spiel lassen die Besucher alljährlich wiederkommen. Da muss man schon rechtzeitig drauf schauen, dass man zu den begehrten Karten kommt!Tu Gutes und hab SpaßEine schöne Tradition ist dabei, dass jedes Jahr der Erlös der Premiere dem Sozialfond der Gemeinde Puch überwiesen wird. Heuer waren es - von der Theatergruppe aufgerundet - 1.000 €, die bei der letzten Aufführung an Bgm Helmut Klose übergeben werden konnten.