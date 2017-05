Spirituelle Wanderung am Knappensteig auf den Spuren der evangelischen Dürrnberger - 500 Jahre Reformation

08.05.2017, 08:21 Uhr

Gemeinsam erkunden wir die Spuren der Dürrnberger Evangelischen und gedenkt insbesondere an Joseph Schaitberger.Joseph Schaitberger wurde 1658 am Dürrnberg geboren und war Bergknappe. Wie viele Knappen hing er der lutherischen Lehre an und praktizierte offen seinen Glauben. Das katholische Erzfürstentum duldete dies nur, weil die Erzbischöfe vom Dürrnberger Salz abhängig waren und die Knappen deshalb eine Sonderstellung inne hatten. Solange die öffentliche Ordnung nicht gestört und die katholische Messe besucht wurde, war man weitgehend tolerant. Die Stimmung gegenüber Anhängern der Lutherischen Lehre verschlechterte sich jedoch im Laufe der Jahre zusehends. Im Abtswald am Dürrnberg, beim so genannten Predigtstuhl, trafen sich die Protestanten deshalb um 1680 und hielten heimlich Gottesdienste ab. Unter Erzbischof Firmian kam es schlussendlich zur Protestantenvertreibung.Schaitberger geriet in Gefangenschaft und musste 1686 - wie viele Bergknappen und ihre Familien - Salzburg verlassen. Eine neue Heimat fand Schaitberger in Nürrnberg, von wo aus er zur zentralen Gestalt der Protestanten aufstieg. Er verfasste eine Reihe Sendbriefe an seine lutherischen Landsleute und Glaubensbrüder und trug wesentlich dazu bei, dass etwa 26.000 Salzburger, vor die Wahl gestellt zwischen Glaube und Heimat, sich für die Emigration entschieden.Der spirituell­-meditative Weg führt über den Knappensteig zum Johann-Jakob-Weg. An verschiedenen Stationen laden Musik und kurze Lesungen zur Kontemplation ein. Am Ende erwartet die Wanderer eine kleine Erfrischung.Treffpunkt: Sa, 13. Mai, 11:00 Uhr an der Schießstätte beim Halleiner Gymnasium.