Spring Opening am Harrbergsee

AT

Scheffau am Tennengebirge

, 5440 Scheffau am Tennengebirge AT

Harrbergsee , 5440 Scheffau am Tennengebirge AT

Am Sonntag, 30. April, findet das Spring Opening am Harrbergsee in Scheffau statt.

Es erwartet die Besucher Irish Folk vom Feinsten mit "Trianam". Trianam ist eine Salzburger Folkband und aus der heimischen Folkszene nicht mehr wegzudenken. Selbst in Irland konnten sie bereits mit ihrer Musik bei Auftritten und unzähligen Sessions überzeugen.



Für das leibliche Wohl ist mit Barbecue, Guinness und Augustiner Bier gesorgt. Einlass ist ab 16.00 Uhr, das Konzert beginnt um ca. 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Veranstalter Kulturverein Golling freut sich auf regen Besuch.