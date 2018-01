Sturmwarnung für Salzburg – Spitzen um 80 km/h im Tennengau

03.01.2018, 15:52 Uhr

Kräftige Kaltfront sorgt für Sturmböen in Orkanstärke.

Kaltfront rückt an



SALZBURG/TENNENGAU. Aufgrund der aktuellen Wetterlage ist heute vielerorts mit starkem Sturm zu rechnen. Besonders betroffen sind laut ZAMG in Salzburg der nördliche Flachgau, und in Oberösterreich das Inn- und Hausruckviertel.Nach einem meist ruhigen Mittwochvormittag (Warmfront zieht ab, im Gebirge leicht föhnig), ist im Innviertel und Flachgau der Einzug einer kräftigen Kaltfront zu vernehmen. Dabei ist eine markante Winddrehung auf West zu erwarten, zudem legt der Wind sehr rasch an Stärke zu. Auch Gewitter sind möglich. Die Front zieht sehr rasch nach Südosten weiter und schwächt sich dabei leicht ab.

80 km/h in Tennengauer Gemeinden





90 bis 100 km/h im Flachland



118 km/h in den Bergen



Empfehlungen der ZAMG



Lawinengefahr

In sämtlichen Gemeinden des Bezirks Hallein ist seit heute, Mittwoch, bis morgen Frühmit Windspitzen bis 80 km/h zu rechnen.Es sind Windspitzen von 90 bis 100 km/h im Flachland zu erwarten, mit eingelagerten Schauer- und Gewitterzellen auch noch etwas darüber.Auf den Bergen der Nordalpen kann der Wind im exponiertem Gelände Orkanstärke erreichen (>118 km/h). Kurz nach Durchgang der Front lässt der Wind bereits wieder nach, bleibt aber noch sehr lebhaft (Spitzen von 70 bis 90 km/h). Die stärksten Windgeschwindigkeiten treten somit mit unmittelbarem Frontdurchgang auf.Wenn möglich, so sollten laut ZAMG bei unmittelbarem Kaltfrontdurchgang Aufenthalte im Freien,besonders in Wäldern (herabfallende Äste, umstürzende Bäume), vermieden werden. In den Bergen herrsche bei Orkanstärke und schlechter Sicht Lebensgefahr.Die Lawinengefahr steigt weiter an. Details unter www.lawine.salzburg.at. Weitere Infos auf www.zamg.at. 180103_13 (ram/kg)