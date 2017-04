Süßes aus Sankt Kolman- Händen

26.04.2017, 13:33 Uhr

Die 20-jährige Martina Neureiter kommt aus Sankt Koloman, ist Konditorin und weiß genau warum sie sich für diesen beruf entschieden hat.

Warum hast du dich für den Beruf Konditor entschieden?MARTINA NEUREITER: Ich wollte Konditorin werden, weil mir das Backen so viel Spaß machte. Für mich wäre ein PC-Job nicht in Frage gekommen, da ich mit den Händen arbeiten, kreativ sein will und die Abwechslung liebe. All das vereint sich in diesem Beruf.Du hast in Golling gearbeitet und bist jetzt in Hallein, die Backstube stemmst du mit deinen 20 Jahren alleine?Ich habe mich einfach getraut, in der Lehre bekam ich mein Wissen mit und wenn man positives Feedback bekommt, dann spornt mich das natürlich an.

Hast du Geheimrezepte?Naja, das ein oder andere Rezept habe ich aus alten Kochbüchern meiner Mutter. Das Internet bietet zusätzlich Inspiration. Selbst erfinden, mache ich teilweise. Das größte Geheimnis, die Leidenschaft mit der ich meinen Beruf ausübe.Wie oft naschst du, wenn du täglich bäckst?Den verführerischen, süßen Duft nehme ich gar nicht mehr wahr. Da habe ich mich dran gewöhnt. Mit der Zeit vergeht dir auch die Lust auf Kuchen, ein ganzes Stück habe ich schon lange nicht mehr gegessen.Und dein Lieblingskuchen?Der muss einfach zu backen sein und schokoladig schmecken. Mein Favorit ist die Sachertorte.Schon mal was angebrannt?Nein, zum Glück ist mir das noch nicht passiert. Ein gutes Zeitgefühl sollte man als Konditor auf jeden Fall haben.Dein Wunsch?Vielleicht das Rezept für eine Tennengauer Torte kreieren.Interview Trisha Rufinatscha