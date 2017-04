Süßes für die Jause, die beste Topfengolatsche

29.04.2017, 05:00 Uhr

Die Bezirksblätter haben sich im Tennengau auf die Suche nach der besten Topfengolatsche gemacht.

TENNENGAU (tru). Bad Vigauns Bürgermeister Fritz Holztrattner begleitet die Bezirksblätter durch den Gau. Mission, die gschmackigste und einfach beste Topfengolatsche zu finden. Getestet wurden sechs verschiedene Produkte, wobei der Preis von 1,60 bis zu 2 Euro pro Stück reichte. Das teuerste Gebäck war aber nicht das beste, wie der Test zeigen wird. Los geht es in Puch bei der Bäckerei Ketter: "Die Golatsche ist flach und schmeckt nach Zitrone. Optisch war sie ok, das Endprodukt könnte besser sein", lautet das Fazit des Ortschefs. Weiter nach Hallein. Bei der Bäckerei Klappacher war die Topfengolatsche "in Ordnung, aber sie könnte besser sein, die Optik überzeugte nicht so", sagt der Bürgermeister. Nebenan in der Bäckerei Rosenmayer: "Die Golatsche hebt sich optisch ab, störend finde ich den leicht verbrannten Unterboden", fasst Holztrattner zusammen. Nomen est omen! In der Filiale Holztrattner in Golling finden wir den Testsieger: "Fruchtig, frisch, geschmacklich mein Favorit", ist sich Bad Vigauns Ortschef sicher. Weiter geht es nach Kuchl, Risslegger bäckt zwar in Hallein, hat aber eine Filiale in Kuchl. Gleich fällt auf: preislich mit 1,60 Euro am günstigsten und mit Staubzucker bedeckt. "Optisch am schönsten, aber es könnte etwas mehr Topfen drinnen sein", lautet die Meinung des Bürgermeisters. Letzter Stopp, dort wo alles begann, in Puch bei der Bäckerei Pföß. Der Rosinenliebhaber ist hier an der richtigen Adresse, allerdings ist dieses Gebäck auch am teuersten, der Preis liegt bei 2,10 Euro.

Holztrattner: Mit Zuckerglasur, Blätterteig ist ganz frisch gemacht, Topfenfüllung ist saftig, ohne Rosinen, von der Größe her ordentlich. "Gesamtpaket stimmt." Testsieger laut Bgm. weil sie fruchtig, luftig und geschmacklich am intensivsten ist. Preis 1,79 Euro.

Ketter: Von der Form und Größe her schön und ausreichend. Die Zuckerglasur und der Topfen schmecken nach Zitrone. Die Golatsche ist sehr flach und ohne Rosinen. Teig ist eher trocken. "Optisch ok, das Endprodukt könnte besser sein." Preis 1,99 Euro.

Klappacher: Ohne Zuckerglasur, Größe in Ordnung, optisch nicht so schön, ohne Rosinen, Blätterteig, Topfenfülle etwas klebrig und sehr mild, könnte intensiver sein. "Ist in Ordnung, gibt aber bessere." Preislich liegt die Topfengolatsche aus Hallein bei 1,95 Euro.

Pföß: Sofort fällt auf, es war die einzige Golatsche mit Rosinen drinnen. Der Zuckerguss ist sehr süß, am Rand ist der Teig allerdings etwas trocken. Topfenfüllung ist ausreichend. Preislich ist dieses Gebäck aus Puch am teuersten und liegt bei 2,10 Euro.

Risslegger: Mit Staubzucker bedeckt, sehr frisch und auch ohne Rosinen. Könnte etwas mehr Topfenfülle haben, hat die schönste Form, von der Größe her passt es gut. "Optisch am schönsten, Gesamtpaket stimmt auch." Preislich am günstigsten mit 1,60 Euro.

