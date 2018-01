AT

Am 19. Jänner findet um 19.00 Uhr der Vortrag "Time-out statt Burn-Out" im Gemeindezentrum Rif statt.

Ein drohendes Burnout brachte Petra Albenberger dazu, sich auf den Weg zu machen und über die Alpen zu wandern. Von ihrem Zuhause in Wals über den Großglockner durch Österreich, Slowenien und Italien bis ans Mittelmeer. Über 36.000 Höhenmeter, fast 1.100 km zu Fuß in 6 ½ Wochen. Die ersten zwei Wochen wurde Petra Albenberger von ihrem Mann begleitet – es war gleichzeitig eine außergewöhnliche Hochzeitsreise – und danach ging sie alleine. So konnte sie wieder Kraft für den Alltag sammeln, fand wieder Mut zum eigenen Sein und eine völlig neue Lebenseinstellung und andere Sicht der Dinge. Petra Albenberger möchte mit ihrem Vortrag und Buch den Menschen Mut machen, den ersten Schritt zu tun um das eigene Leben wieder lebenswerter zu machen!