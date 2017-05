AT

, Abtenau AT

Pfarrzentrum , Abtenau AT

Am Mittwoch, 10. Mai, findet um 19.00 Uhr der Vortrag "Wie wichtig ist unser Hausverstand?" im Pfarrzentrum statt.

"Der gesunde Hausverstand ist die Krone des Denkens", so Ernst Ferstl. In diesem Vortrag wird aufgezeigt, wie man wieder lernt, sich auf sich selbst zu besinnen und wie man herausfindet, was richtig für einen ist. Es wird den Ursachen nachgegangen, warum heute für alles eine App, ein Ratgeber, eine Vorschrift benötigt wird.



Vortragende ist Erika Kramer-Riedl, Dipl. Erwachsenenbildnerin, Journalistin, Übersetzerin, Lektorin aus mattsee. Weitere Infos: Monika Wass, 0664/1425835, Beitrag € 4,-.