Yoga mit dem Stuhl im Café Maier in Golling

18.09.2018, 12:23 Uhr

Eine Initiative der "Gesunden Gemeinde Golling"

GOLLING. Jeden Dienstag um neun Uhr morgens versammeln sich im Café Maier zehn bis 15 motivierte Yoga-Kursteilnehmer. "Ich möchte die Gruppen bewusst auf eine kleine Teilnehmerzahl beschränken, so kann ich besser auf jeden Einzelnen eingehen", erzählt Mathilde Voglreiter, ärztlich geprüfte Yogalehrerin. Trotzdem freut sie sich immer auf neue Gesichter im Kurs, der bis Weihnachten stattfinden wird."Beim traditionellen Yoga geht es nicht um Verränkungen oder sportliche Meisterleistungen", so die Kursleiterin. Vielmehr drehe sich alles um die richtige Atemtechnik und positives Denken. "Traditionelles Yoga schafft einen Ausgleich zwischen der rechten und linken Seite – Yin und Yang. Unsere Welt ist sehr kopflastig und materiell ausgerichtet. Die Seele, die für alles was das Herz begehrt steht, wird heutzutage oft vernachlässigt. Aber durch Yoga und Meditation kommt man wieder ins Gleichgewicht und findet seine innere Ruhe", schildert Voglreiter.Der Yogakurs von Mathilde Voglreiter eignet sich für jede Alterszielgruppe. Büroangestellte, Menschen mit Bewegungseinschränkung und ältere Teilnehmer nutzen das Angebot besonders gerne. Sie können hier auf bequeme Art und Weise zwischendurch Erholung finden. Die Yogalehrerin weiß genau, wie sie die Teilnehmer motiviert: "Jung bleibt du, solange du bereit ist, deine Ansichten zu verändern, deine Prinzipien sterben zu lassen und den Mut zum Neubeginn stärken kannst."Interessierte können ab Dezember 2018 in der zweiten Auflage von Mathilde Voglreiters Buch "Yoga mit Stuhl für Büro und Alltag" schmökern. Darin werden einige Übungen beschrieben, die man jederzeit überall machen kann. Einzige Voraussetzung ist, dass ein Stuhl zur Verfügung steht. Vielleicht fühlt man sich dann auch schon bald so "wunderbar und entspannt", wie Kursteilnehmerin Elisabeth nach der wöchentlichen Yogaeinheit.