"In meiner Jugend hieß es Affeninsel"

19.10.2017, 11:55 Uhr

Bgm. Gerhard Anzengruber teilt seine Gedanken über Hallein und empfiehlt uns ein paar Ecken und Enden.

HALLEIN. Die Bezirksblätter baten Halleins Bürgermeister vors Mikrofon. In einem Blitzinterview mit kurzen Fragen bemühte sich das Stadtoberhaupt um knackige Antworten.Eindeutig die "Italienische Nacht" und die "Italienischen Tage".Tradition, Moderne, Vielfalt, Besonderheit und Heimat.Die Stadt muss sich laufend an die veränderten Anforderungen unserer schnelllebigen Zeit anpassen.

Jetzt wieder gut und konstruktiv. Es gab schon schlechtere Zeiten.Es gibt mehrere. Aber zuletzt war da die Hellstraßensanierung in Bad Dürrnberg.Unsere beiden Kurhäuser am Dürrnberg haben einen neuen Eigentümer. Möglicherweise wird es einen Neubau und eine zusätzliche Bettenkapazität geben. Das freut mich, weil es den Anspruch der Stadt, ein Gesundheitscluster zu sein, unterstützt. Es würde die Vielfalt im Reha-Angebot ausweiten.Ich bin ein großer Fan der bürgerlichen Küche. Sie können mir mit einem Schnitzel oder einem Schweinsbraten eine Riesenfreude machen. Da hatte ich zuletzt am Dürrnberg die Gelegenheit, als der Wirt "Bergmannstreu" einen Schweinsbraten ausgekocht hat – der ist mir heute noch sehr köstlich in Erinnerung.Die neue Spielstätte, die wir im Stadtpark errichtet haben. Im Sommer das Freibad, das wir speziell für Kinder und Jugendliche betreiben. Im Sommer die Rodelbahn am Dürrnberg, im Winter der Skilift dort.Ich kann das kulturelle Angebot der Stadt empfehlen, das wirklich bunt und vielfältig ist. Von den Festspielen im Sommer bis hin zur heimischen Künstlerszene. Das Musikum mit ihren Aufführungen. Unsere Musikkapellen, die vom Frühlingskonzert bis zum Weihnachtskonzert den Jahresreigen abdecken.Seit unserer Stadtneugestaltung sind der Bayrhamerplatz und der Robertplatz wichtige Kommunikationszentren. In meiner Jugend hieß es dort "Affeninsel", da standen die jungen Halleiner Burschen auf Brautschau, und die vorbeiziehenden jungen Frauen sagten: "Schau wie sie dastehen und blöd schauen: wie die Affen." Und jetzt treffen sich dort täglich jede Menge ältere Leute, vor allem Männer, die ihre Sicht auf die Dinge beplaudern, die Tagespolitik diskutieren, Krankheiten oder das Wetter. Für die älteren Damen ist es eher das Café Braun, wo sie auf einen Kaffee hingehen. Aber eine fixe Anlaufstelle, die ich einmal im Alter nutzen würde, ist mir noch nicht untergekommen.(lacht) Ja, richtig, ich werde meine Augen und Ohren in diese Richtung offen halten.