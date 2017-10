1.Rosserertreff Pferdefreunde Lammertal

03.10.2017, 00:02 Uhr

Fahrsport ist eine Form des Pferdesports und bezeichnet im weitesten Sinne das Fahren mit Kutschen und Wagen. Auf Fahrturnieren wird im Allgemeinen ein-, zwei- oder vierspännig gefahren. In Abtenau waren Ein- und Zweispänner am Start.

Das Hindernisfahren wird auch Kegelfahren genannt. Dabei kommt es auf Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Gehorsam und Durchlässigkeit der Pferde an. Auf einem Parcours sind je nach Schwierigkeitsgrad der Prüfung bis zu 20 Kegelpaare aufgestellt, deren Abstand etwa 20–50cm weiter ist als die Wagenspur. Die Kegelpaare sind innerhalb einer festgelegten Strecke möglichst schnell zu durchfahren, ohne einen Kegel umzuwerfen oder einen Ball der auf den Kegeln liegt abzuwerfen. Die Kegeltore sind mit einer roten Zahl auf der rechten Seite und einer weißen Zahl auf der linken Seite durchnummeriert. Wer ein Tor auslässt oder von der falschen Seite fährt, ist disqualifiziert. Das Richtverfahren waren nach Strafpunkten und Zeit. Philipp Aigner war als Fahrrichter tätig gewesen.In der Pony-Klasse siegte Angelika Schwarzenbacher mit Sissi, in der Noriker/Haflinger Klasse ging der Sieg an Johann Auer mit Ramona vor Michael Schwaighofer mit Lotte und Georg Egger mit Thom Vulkan.In der Profi-Klasse belegte Florian Waldmann mit Lara bzw. Tina die ersten zwei Plätze.Jeder Teilnehmer gab sein Bestes, egal ob Pony, Haflinger oder Noriker. Kräftiger Applaus war die schönste Belohnung für die super Leistungen von Fahrerinnen, Fahrer und Beifahrer.Am Nachmittag ging es dann weiter mit dem Kranzlstechen, hier durften auch die Kinder mitmachen. Dabei muss ein Reiter im Galopp in voller Fahrt mit einem Weidenstock den an einem Galgen aufgehängten Kranz „herunter stechen“.Ein tolles Rossererfest mit guter Stimmung !Viel mehr Fotos sind bei mir auf meiner Facebook-seite zu sehen !