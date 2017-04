Bei den Landes und Neulingsmeisterschaften 2017 im Olympischen Boxen 5x Gold

24.04.2017, 17:10 Uhr

Landesmeisterschaften im Olympischen Boxen. 5Teilnehmer 5 Siege. 1.Platz Vereinswertung.4 Landesmeister 1 Neulingsmeister.Im seinen 1.Kampf besiegte BEGZATI BASHKIM in Elite Halb Schwer Gew. seinen Gegener Klinger Thomas in der 1. Rund durch KO. Somit SBG Neulingsmeister.KITO FEREZ im Elite Welter Gew. Siegte nach hart geführten Kampf in der 3.Runde durch Disqualifikation seines Gegners- Habibi Roz Mohmmad von BC Landau Bayern (absichtlicher Kopfstoss).WIMMER LEO im Junior Mittelgew. besiegte überzeugend nach Punkten seinen Gegener Stöttner Paul von Bc AVÖ Oberndorf.KRONREIF RAPHAEL besiegte überzeugend seinen Gegner von BC Landau Bayern Haufellner Simon im Elite Mittelgew.Im Jugend Mittelgew. Siegte unser MURADYAN SPARTAK über seinen Gegener von BC BU Salzburg Bayat Rahmatulla klar nach Punkten. Die Trainer Geri und Harry Gratulieren zu der Tollen Leistung.