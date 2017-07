Kuchler Nachwuchs toll in Form

18.07.2017, 12:01 Uhr

Zahlreiche Medaillen bei den ÖM des Nachwuchses und Máté Móricz verstärkt das Bundesliga-Team.

KUCHL (hm). Einen idealen Saisonabschluss feierten unlängst die Kuchler Nachwuchsportler bei den Österreichischen Meisterschaften der Klassen U13 und U18.Mit insgesammt 14 Medaillen kehrten die jungen Ballakrobaten von den Titelkämpfen heim und bestätigten damit die profesionelle und perfekte Arbeit des Trainerteams rund um Attila Halmai.Selina Leitner erspielte sich in Dornbirn bei der U18 Meisterschaft zweimal Silber und einmal Bronze. In der kommenden Saison wird sie in der 1. Damen-Bundesliga für Wr. Neudorf auf Punktejagd gehen und damit die nächste Stufe auf der Karriereleiter ersteigen. Thomas Ziller gelang im Ländle mit zweimal Bronze eine weitere Topplatzierung.Mit zwei Titel im Gepäck kehrte Natasa Djordjevic von der U13 ÖM in Baden heim. Sie gewann Gold im Einzel und Doppel sowie Silber im Team Salzburg. Das starke Ergebnis rundete Erik Ramsl mit drei Vize-Meistertitel (Einzel, Doppel und Team) ab.

Ungar verstärkt das Team

Mit dem 26-jährigen Máté Móricz tätigte die Vereinsführung in der Sommerpause eine Top-Verpflichtung für die Bundesliga Mannschaft. Der Ungar spielte in der abgelaufenen Saison bei der SG Pottenbrunn/St. Pölten 1 und beendete die Saison in der Rangliste mit 31 Siegen und sieben Niederlagen auf Platz drei.