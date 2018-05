Medaillenregen für Halleins Jugend Fechter

01.05.2018, 11:52 Uhr

Als erstes kamen Beatrix Umlauf und Johannes Pavic in der Altersklasse Jugend B an die Reihe. In der Vorrunde traten sie dabei nicht nur gegen ihre Alterskollegen, sondern auch gegen die älteren Kadetten an, was natürlich eine besondere Herausforderung bedeutete. Dessen ungeachtet lösten die beiden ihre Aufgaben prima, fochten auch gegen ihre älteren Gegner stark und nahmen dabei gleich mal einiges an Erfahrung mit.Im Finale der Jugend B stand Beatrix schließlich der routinierten St. Johannerin Emily Erber gegenüber und packte all ihre taktische Stärke aus. So stand dass Gefecht lange auf Messers Schneide bei einem Punkt Unterschied. Letztlich musste Beatrix alles auf eine Karte setzen - leider wurde der Mut zum Risiko nicht belohnt. Bea darf jedoch mit ihrer Leistung und dem Vize Landesmeister Titel mehr als zufrieden sein.

Johannes lief in einem dramatischen Halbfinale gegen Markus Deisel aus St. Johann lange einem Rückstand hinterher. Er gab jedoch nicht auf, kämpfte sich in die Verlängerung und setzte schließlich den entscheidenden Treffer zum Einzug ins Finale gegen Julian Fleischmann. Dort konnte Johannes lange mithalten, musste sich zuletzt aber doch geschlagen, und mit dem Vize Landesmeister Titel zufrieden geben.Bei den Mädchen der Jugend C war das Siegertreppchen eine reine Angelegenheit des FC Hallein. Sarah König gewann vor Miriam Ploner und Tamara Demeter. Bei den Burschen dieser Altersklasse setzte sich Jamie Haidacher-Dirninger vom FC Hallein zunächst gegen seinen Klubkollegen Max Schiefer im Halbfinale durch, musste sich aber im Finale dem starken Salzburger Matisse Melot beugen.In der Altersklasse der Jüngsten konnte Colleen Haidacher-Dirninger vom FC Hallein mit einer souveränen Vorrunde überzeugen und traf im Finale auf ihre St. Johanner Trainingspartnerin Katharina, welche sich im Halbfinale gegen die Halleinerin Martha Lechner, die jüngste Teilnehmerin des Tages, durchgesetzt hatte. Das Finale war hart umkämpft, mit dem besseren Ende für Colleen. Somit gingen Platz eins an Colleen und Platz drei an Martha.Einen grandiosen Tag erwischte Josef Umlauf vom FC Hallein. Er focht eine starke Vorrunde, zeigte im Halbfinale Nervenstärke, überwand diese Hürde und sah sich im Finale einem starken Gegner aus St. Johann gegenüber. Das Gefecht ging lange Zeit hin und her, zumeist mit leichten Vorteilen für Josef, der sich auch in der entscheidenden Phase des Gefechts nicht aus der Ruhe bringen ließ und sich seinen ersten Landesmeister Titel sichere.Wir gratulieren all unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern.