Modellhubschrauberpilot fliegt an die Weltspitze

26.12.2017, 10:10 Uhr

Abtenauer Modell-Hubschrauber-Pilot wird 2017 bester Österreicher und Weltranglisten-Siebenter.

Flug an die Weltspitze

ABTENAU. Der 18-jährige Thomas Rettenbacher mischte die Modellhubschrauber-Szene 2017 auf. Bei der Staatsmeisterschaft in Braunau errang der Abtenauer im Sommer den Vize-Staatsmeistertitel hinter dem Zillertaler Bernhard Egger und bei einem internationalen Bewerb in Kärnten, bei dem Piloten aus Russland, Deutschland, Italien und Großbritannien anwesend waren, machte er den 3. Platz.Danach ging es nach Włocławek in Polen, zur WM für Modellhubschrauber-Kunstflug. Nach den Vorrunden setzte sich der 18-Jährige bereits auf den unglaublichen 9. Platz und hatte somit sein Ziel erreicht, ins Finale (nur die besten 15 Piloten der Weltspitze) einzuziehen. Außerdem führte er in der Junioren-Wertung. Das Endergebnis: 7. Platz in der Weltrangliste, Vize-Weltmeister bei den Junioren und "Bester Österreicher". All die Ergebnisse brachten den österreichischen Gesamtsieg (Ö-Pokal).