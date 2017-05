Pferdetag am Wiesenhof/LFS Winklhof

Die landwirtschaftliche Fachschule Winklhof lädt heuer wieder zu einem Turnier für Haflinger und Norikerpferde auf der Reitsportanlage Wiesenhof ein. Am Samstag werden die Dressurbewerbe ausgetragen und am Sonntag die Springbewerbe. Aufgrund der großen Starterzahlen wird mit den Dressurbewerben am Samstag schon um 8 Uhr begonnen. Es werden abwechselnd Bewerbe für Noriker und Haflinger ausgetragen. Die Springbewerbe beginnen am Sonntag um 9.30 Uhr. Parkplatz ist am Fahrplatz der Landwirtschaftsschule kurz vor dem Wiesenhof. Für das leibliche Wohl ist gesorgt und wir freuen uns auf spannenden Sport mit diesen traditionellen Salzburger Pferderassen.