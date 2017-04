27.04.2017, 21:26 Uhr

SC Golling kam in Wals unter die Räder

Hallein/Golling:

In der vergangenen Runde der Salzburger Liga konnte die ungeschlagene Mannschaft der Union Hallein unter Trainer Werner Lorant dem Titelaspiranten Wals-Grünau beinah eine Niederlage zufügen. Die Walser konnten auf dem Heimrasen in allerletzter Sekunde noch zu, 3:3 ausgleichen. Für die Union ein toller Erfolg und ein weiterer Punkt und weiter ungeschlagen im Frühjahr. Dreifacher Torschütze der Halleiner war die "Torfabrik" Patrick Sparber.

Ganz anders erging es am Donnerstag der Mannschaft aus Golling. Die Gollinger, derzeit im Tabellenmittelfeld im halbwegs sicheren Hafen, mussten in Wals eine 5:0 Niederlage einstecken und es war an diesem Tag nichts zu holen in Wals für die Truppe von Trainer Philip Buck.

