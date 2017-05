Sporttag für den guten Zweck in Rif

04.05.2017, 15:15 Uhr

Jede Menge Spaß hatten über 200 Salzburger Jugendliche bei einem von Schülern perfekt geplanten Sporttag im Landessportzentrum Rif.

RIF (tru). Die Schüler der Privaten Höheren Lehranstalt und Fachschule für wirtschaftliche Berufe Hallein veranstalteten im Rahmen ihres Unterrichts im Fach Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement (UDLM) einen Sporttag mit einer Spendenaktion für Wings for Life. Im Universitäts- und Landessportzentrum Rif wurde den über 200 teilnehmenden Schülern eine große Palette an Sportarten geboten. Ziel dieses Projektes der HLW-Schüler war es, die Jugendlichen zu mehr Sport zu motivieren und Spaß an der Bewegung zu vermitteln.