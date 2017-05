Union Hallein verkühlt sich in Puch bei Nieselregen

07.05.2017, 20:32 Uhr

Nach der Niederlagein Puch stehen auch die Halleiner wieder voll im Abstiegskampf.

PUCH:Zu einem spannenden Derby kam es am Sonntag in Puch. Der FC Puch empfing im Waldstadion die Mannschaft von Trainber Lorant, die Union Hallein. Für den FC Puch schon ein wichtiges Spiel im Abstiegskampf, aber auch die Union Hallein darf sich noch nicht am sicheren Ufer erfreuen. Bei Nieselregen und gut 200 Zusehern Pfiff der Unparteiische Andreas Gruber pünktlich die Partie an.Es war anfangs ein sehr nervöses Spiel auf beiden Seiten und in der 23. Minute war Matthias Poldlehner für die Hausherren zur Stelle und traf zur 1:0 Führung. Nach einem schweren Schnitzer von Puchs Gerhard Brennsteiner nutzte Patrick Sparber nur drei Minuten seine Chance zum Ausgleich. Noch vor der Pause konnte Nihat Aslan die Pucher abermals in Führung bringen und so ging es auch in die Kabine. In Hälfte Zwei wurde das Match dann körperbetonter und härter. Beide Teams drückten auf ein Tor aber der FC Puch fand die besseren Chancen vor und konnte diese auch nutzen. Markus Pucher und Bernhard Huber machten in der Schlussphase den Sack zu und trafen zum 4:1 Heimsieg für Puch und enorm wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Nachdem sich die Union bei Nieselregen in Puch ordentlich verkühlt hat, steht nun die Porant-Elf wieder mitten drinnen im Abstiegskampf und es kommen noch spannende Runden auf uns zu. Der FC Hallein kann sich allerdings schon bereit machen für den Abstieg in die Landesliga. Würden gleich beide Halleiner Teams in die Landesliga absteigen, wäre dies schon eine dicke Überraschung.Weiters:FC Hallein VS Hallwang 0:0SV Kuchl VS Altenmarkt 1:2Bergheim VS SC Golling 0:2SK Adnet VS Bad Hofgastein 2:1USK St.Koloman VS Wals 1:2