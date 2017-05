Salzburger Sparkasse geht einen innovativen Weg in die Zukunft

03.05.2017, 20:58 Uhr

Am vergangenen Mittwoch standen Führungspersönlichkeiten der Salzburger Sparkasse der Presse Rede und Antwort über die Zukunft der Bank in der heutigen digitalen Welt und gaben Einblicke in das Bankgeschäft der Zukunft.Der Generaldirektor der Salzburger Sparkasse Christoph Paulweber, Leiter des Beratungszentrums Tennengau Christian Halwa und der Leiter der Sparkassenfilialen Hallein und Oberalm Hans-Jürgen Kriechhammer gaben einen Einblick in das Bankwesen von heute und morgen. Das moderne Zeitalter der Digitalisierung und der schnelllebigen Zeit macht auch vor den Banken nicht halt und so hat sich auch das Bankwesen stark verändert.

Dabei steht für die Salzburger Sparkasse eindeutig der Schnittpunkt zwischen Digitalisierung und persönlichem Kontakt zum Kunden im Vordergrund. Obwohl die typischen „Schaltergeschäfte“ um gut 60% rückläufig sind, setzt die Sparkasse auf den persönlichen Kontakt zum Kunden, um eben den Kunden auch ein „Gesicht“ zur Bank zu bieten, was sehr geschätzt und gewünscht wird. Dies spiegelt sich auch in den Zahlen wieder, wie Leiter Hans-Jürgen Kriechhammer präsentierte.Für den Tennengau kann die Sparkasse im Jahr 2016 mit einem Zuwachs von 1.778 aufwarten. Das sind doppelt so viele Neukunden wie im Jahr 2015. Und das hat seinen Grund. Die Salzburger Sparkasse sieht sich selbst als die modernste Bank was die digitale Welt der Bankgeschäfte betrifft. Mit der Banking-Plattform „George“ bietet die Sparkasse seit zwei Jahren eben diese modernste seiner Art.Im Bereich der Finanzierungen wurden im Tennengau im vergangenen Jahr ein Gesamtkreditvolumen von 42 Millionen Euro vergeben. Dabei entfallen 15 Millionen Euro an Privatkredite und 27 Millionen Euro an Firmenkundenfinanzierungen, erklärt der Leiter Christian Halwa."Die Moderne gehört mit der Regionalität verbunden und man muss sich als Bank von seinen Mitbewerbern abheben, und dafür ist es eben wichtig, die persönliche Beratung des Kunden zu forcieren und aufrecht zu erhalten. Aus diesem Grund haben die Mitarbeiter auch die beste Unterstützung in Hinblick auf Aus- und Weiterbildung betriebsintern", so Christoph Paulweber.Das Bankennetz der Salzburger Sparkasse bedient seine Kunden im Tennengau mit insgesamt vier Filialen. Hallein, Oberalm, Kuchl und Abtenau beschäftigten dabei 34 Bankangestellte.