APP-TIPP. Unser App-Tipp der Woche Bomberman ist ein Spiel aus der Game-Mottenkiste. Bei dem Spiel müssen mit Bomben Ziegelwände und kleine Monster weggesprengt werden.

Bomberman – Finde den Ausgang

Bomberman (Bomberman legend am Iphone beziehungsweise Bomber am Android-Smartphone) ist Computerspiel aus den 80ern. Bei diesem Spiel muss man in einem Labyrinth Ziegelwände und kleine Monster wegsprengen. Hinter den Ziegelwänden findet man Bonus-Gegenstände mit denen die Sprengkraft oder die Zahl der Bomben erhöht werden können. Auch weitere Leben können so gefunden werden. Das Spiel für das Smartphone ist auch in der Grafik sehr retro und dem Original nachempfunden. Das Spielen im Mehrspielermodus ist zumindest am Iphone nicht möglich.

Die Bedienung des Spiels ist gewöhnungsbedürftig. Links am Bildschirm sind vier Pfeiltasten zur Fortbewegung der Spielfigur, rechts kann man die Bomben platzieren. Man kann zwischen zwei Spielmodi wählen: Classic und Endless Mode. Beim klassischen Modus ist das Spielfeld begrenzt, beim Endless Mode kann man bei der einen Seite raus und bei der anderen wieder hinein laufen.

Besonderheiten der App Bomberman

Download ist kostenlos

Verwendung ist kostenlos

Werbung

In-App-Käufe: keine

Sprache: Englisch

Altersfreigabe: ab 9

Unsere Bewertung

(4 von 5 Sternen)

Die App Bomberman bekommt von uns vier von fünf Sternen: Wir finden das Spiel lustig und unterhaltsam. Jedoch ist die Steuerung des Spiels ein bisschen schwerfällig. Schade finden wir auch, dass es keinen Mehrspielermodus gibt.

Downloads und weitere Apps

Download Apple App Store: Bomberman legend

Download Google Play: Bomber – Put Bomb to kill enemy

