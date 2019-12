APP TIPP. Cocktail Flow ist eine Rezepte-App für die Zubereitung der verschiedensten alkoholischen und nicht-alkoholischen Cocktails. Die App Cocktail Flow punktet mit einer riesigen Auswahl an Rezepten.

Cocktail Flow

Unser App Tipp der Woche – Cocktail Flow – bietet eine große Auswahl an alkoholischen und nicht-alkoholischen Cocktail-Rezepten. Rezepte werden nach bestimmten Katetorien ausgewählt – beispielsweise nach Anlass, Farbe, Typ oder Basisgetränk. Man kann sich aber auch inspirieren lassen und auf gut Glück Rezepte auswählen. Jedes Rezept wird mit einem Foto präsentiert. Auch sieht man, welches Glas am besten zum jeweiligen Rezept passt. Es sind alle Zutaten und die Stärke des Cocktails angegeben. Als Premium-Mitglied können eigene Notizen zu den Getränken ergänzt werden. Praktisch bei Cocktail Flow sind die Mengenangaben, die entsprechend an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden können. Schritt für Schritt wird die Zubereitung erklärt. Zustzlich gibt es Tipps, wie das Abkühlen der Gläser vor dem Servieren, für das jeweilige Getränk. Lieblingsgetränke können in den Favoriten abgespeichert werden. Besonders angenehm ist die Möglichkeit, Rezepte auch nach der Ausstattung der eigenen Hausbar zu suchen.

Besonderheiten der App Cocktail Flow

Die App gibt es in den Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch und Italienisch

riesige Auswahl an Cocktail-Rezepten

Manche Rezepte gibt es nur mit einer Mitgliedschaft

In-App-Käufe

Altersfreigabe:17+

wöchentliche Updates

leicht bedienbar

Unsere Bewertung

(5 von 5 Sternen)

Für alle Freunde von Cocktails ist die App Cocktail Flow genau die richtige. Daher gibt es von uns fünf von fünf Sternen.

Download und weitere App-Tipps

Download Apple App-Store

Download Google Play-Store

Weitere App-Tipps auf meinbezirk.at

Dr. Oetker Rezeptideen mit Weihnachtsbäckerei