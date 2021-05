Welche Sternzeichen haben dieses Woche besonderes Glück und für wen läuft es unter Umständen nicht so gut? In unserem wöchentlichen Horoskop erfahren Sie, was die Zukunft für Sie bereithält.

Widder 21.03.–20.04.

Überraschen Sie eine bestimmte Person mit einer Reaktion, die sie von Ihnen nicht kennt. Zeigen Sie ihr, wie unerfreulich es ist, nicht zu wissen, woran man ist.

Stier 21.04.–20.05.

Ihre langfristigen Pläne werden Sie nun etwas abändern müssen. Daran führt kein Weg vorbei. Die Neuausrichtung macht Ihr Projekt jedoch erfolgversprechender.

Zwillinge 21.05.–21.06.

Singles sollten dieser Tage die Augen offen halten. Es könnte sein, dass ein schöner unbekannter Mensch in Ihrem Blickfeld auftaucht. Lassen Sie ihn nicht entkommen!

Krebs 22.06.–22.07.

Die kommenden Tage sollten Sie für einen gründlichen zwischenmenschlichen Austausch nutzen. Verabreden Sie sich mit einem klugen Gesprächspartner!

Löwe 23.07.–23.08.

Werden Sie nicht ungeduldig, wenn andere für eine Sache länger brauchen als Sie selbst. Jeder hat seinen eigenen Takt. Ihre Frequenz ist außergewöhnlich hoch!

Jungfrau 24.08.–23.09.

In der nächsten Zeit dürfen Sie sich einmal bedienen lassen. Gehen Sie mit Freunden in ein Restaurant und genießen Sie den Luxus, den Sie sich leisten können!

Waage 24.09.–23.10.

Verhalten Sie sich aktuell ruhig und zurückhaltend. Beobachten Sie, was um Sie herum geschieht! Interessante neue Entwicklungen könnten ihren Anfang nehmen.

Skorpion 24.10.–22.11.

Womit Sie sich im Moment großzügig zeigen dürfen, sind Lob und gute Worte. Damit sind Sie nämlich manchmal geiziger, als es Ihr tüchtiges Umfeld verdient.

Schütze 23.11.–21.12.

Ein Telefongespräch mit einer vertrauten Person ist momentan genau das Richtige. Nutzen Sie eine freie Stunde für einen langen, intensiven Gedankenaustausch!

Steinbock 22.12.–20.01.

Wenn das Wetter es zulässt, wäre eine Radtour die perfekte Verbindung von Sport, Vergnügen und Fortbewegung. Etwas herauszukommen, täte Ihnen gut.

Wassermann 21.01.–19.02.

Versetzen Sie sich in Ihre Mitmenschen hinein! Wie würden Sie empfinden, wenn Sie an anderer Stelle stünden? Was würden Sie sich erhoffen und erträumen?

Fische 20.02.–20.03.

Der Alltag nimmt auf Ihre Tagträume keine Rücksicht. Aktuell wird viel von Ihnen verlangt. Das kriegen Sie nicht hin, ohne bei der Sache zu sein.

